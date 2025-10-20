Что вас ждёт в Яндекс Доставке
Как заказывать доставку
Частые вопросы
Привычные пункты выдачи Boxberry сохранятся?
Отправлять заказы через пункты выдачи Boxberry уже не получится. Они будут работать ещё какое-то время только на выдачу, пока не заберут последний заказ.
После отправлять и получать заказы можно будет через пункты выдачи Яндекса.
Останется ли возможность оплатить заказ при получении?
К кому обращаться по вопросам заказов: в Boxberry или Яндекс?
По всем вопросам поможет поддержка Яндекса в Личном кабинете или в приложении Яндекс Gо.
Если у вас нет доступа в Личный кабинет Яндекс Доставки:
почта: corpndd@dostavka.yandex.ru (рекомендуемый канал)
тел: +7 (495) 363-05-45
Какие будут условия хранения посылок?
Отправление будет храниться в ПВЗ 7 дней. Также можно продлить срок хранения ещё на 7 дней.