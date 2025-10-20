Создать кабинет

Доставка
Доставка Boxberry

Boxberry теперь в Яндекс Доставке

Заказать доставку
intro

Что вас ждёт в Яндекс Доставке

Мы на связи 24/7

Пишите в приложении Яндекс Go или в Личном кабинете.



Если нет доступа к Личному кабинету — напишите на corpndd@dostavka.yandex.ru (рекомендуем) или позвоните +7 (495) 363-05-45

14 000 пунктов выдачи и постаматов по всей России

Легко найти точку рядом с домом, работой или дачей

Компенсация при проблемах с доставкой

Возможность возместить стоимость посылки, если с ней что-то случится в пути

Отслеживание в реальном времени

Информация о доставке — в приложении Яндекс Go, кабинете для бизнеса или по трекинг-ссылке

Рассчитать доставку по России

active

Пункт выдачи

Заказ нужно отнести самим

Рассчитать

Как заказывать доставку

На сайте без регистрации

Удобная форма заказа для разовых или срочных доставок

Через кабинет для бизнеса

Все виды доставки, доступы для команды, отслеживание заказов, отчётность для бухгалтерии

Через свою админку

Доставку можно встроить в CMS, CRM и другие системы с помощью готовых модулей

С помощью API-интеграции

Если другие решения вам не подходят, можно разработать своё — с помощью API Яндекс Доставки.

Через Яндекс Go

Если с телефона удобнее, почти все функции для бизнеса можно использовать в приложении Яндекс Go

Частые вопросы

Привычные пункты выдачи Boxberry сохранятся?

Отправлять заказы через пункты выдачи Boxberry уже не получится. Они будут работать ещё какое-то время только на выдачу, пока не заберут последний заказ.

После отправлять и получать заказы можно будет через пункты выдачи Яндекса.

Останется ли возможность оплатить заказ при получении?

Да, вы сможете оплатить заказ из интернет-магазина после получения в пункте выдачи.

К кому обращаться по вопросам заказов: в Boxberry или Яндекс?

По всем вопросам поможет поддержка Яндекса в Личном кабинете или в приложении Яндекс Gо.



Если у вас нет доступа в Личный кабинет Яндекс Доставки:


почта: corpndd@dostavka.yandex.ru (рекомендуемый канал)


тел: +7 (495) 363-05-45

Какие будут условия хранения посылок?

Отправление будет храниться в ПВЗ 7 дней. Также можно продлить срок хранения ещё на 7 дней.

Придётся ли заключать договор с Яндекс Доставкой?

Если ранее вы не сотрудничали с нашим сервисом, то да.

Изменятся ли комиссии и тарифы на логистику?

Клиентам Boxberry будут предоставлены скидки на оформление заказов*, затем будут действовать тарифы Яндекса. Более подробную информацию можно узнать в службе поддержки Яндекс Доставки.

Изменится ли география доставки?

После объединения двух сервисов география доставки станет шире. Клиенты смогут отправлять посылки в более чем 14 000 пунктов выдачи и постаматов Яндекса по всей России. Кроме того планируется открыть пункты выдачи в других регионах России, где ранее не была представлена Яндекс Доставка, в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке.

Сохранятся ли сроки доставки по региону?

Да, сроки доставки сохранятся, а в некоторых случаях станут короче.

Будут ли изменения в работе с CMS/CRM?

Нет, всё интегрируется автоматически и останется привычным для вас.
Заказать доставку
